Apple kann seinen Marktanteil in Deutschland erhöhen. Trotz Verlusten dominiert Android hierzulande aber weiterhin den Markt. Hier lesen Sie die Einzelheiten.

Izan Guevara setzt sich im Moto3-Rennen in Deutschland durch. Dennis Foggia besiegt WM-Leader Sergio Garcia im Kampf um Platz zwei. Jaume Masia nur 12.