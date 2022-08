Peter Schaefer RT @ElangoMohanara1: Was geht denn hier ab? Irgendeine App sagt einem, ob und welche Rechte er hat? https://t.co/sMPXvKOzMu https://t.co/j0… vor 38 Minuten MoEl Was geht denn hier ab? Irgendeine App sagt einem, ob und welche Rechte er hat? https://t.co/sMPXvKOzMu https://t.co/j04QRsnqrP vor 47 Minuten AugsburgerAllgemeine Bald sollen verschiedene Farben in der #CoronaWarnApp über unterschiedliche Rechte der Nutzer hinweisen. Das gab Ka… https://t.co/qhpYeIrZwU vor 1 Stunde Qu1ckAndDeadly ❌ 🇩🇪🇳🇱🇷🇺 RT @philiami: "Nur mit der „Corona-Warn-App“ in den richtigen Farben sollen die Deutschen ab Oktober problemlos in Kinos, Museen oder Resta… vor 5 Stunden Philine "Nur mit der „Corona-Warn-App“ in den richtigen Farben sollen die Deutschen ab Oktober problemlos in Kinos, Museen… https://t.co/hKteL5r2Fj vor 7 Stunden Mrau Kui RT @fr: Karl Lauterbach enthüllt ein neues Update für die Corona-Warn-App. Unterschiedliche Farben sollen in Zukunft unterschiedliche Recht… vor 9 Stunden