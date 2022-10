19.10.2022 ( vor 3 Stunden )



In einer Sparkassenfiliale in Schleswig wurden am Mittwoch zwei tote Menschen gefunden. Jetzt ermittelt die Polizei. In einer Sparkassenfiliale in Schleswig wurden am Mittwoch zwei tote Menschen gefunden. Jetzt ermittelt die Polizei. 👓 Vollständige Meldung