20.10.2022 ( vor 5 Stunden )



In der Nacht brannte es plötzlich lichterloh: In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer fast vollständig abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr vermutet Brandstiftung. In der Nacht brannte es plötzlich lichterloh: In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer fast vollständig abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr vermutet Brandstiftung. 👓 Vollständige Meldung