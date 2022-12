20.12.2022 ( vor 6 Stunden )



In Russland ist es offenbar zu einem Zwischenfall an einer Gaspipeline gekommen. Bei einer Explosion sollen drei Menschen ums Leben gekommen sein. In Russland ist es offenbar zu einem Zwischenfall an einer Gaspipeline gekommen. Bei einer Explosion sollen drei Menschen ums Leben gekommen sein. 👓 Vollständige Meldung