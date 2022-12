Benjamin Stern Drei Menschen sind in der Nacht zu Sonntag in der #Innenstadt von #Hannover durch #Schüsse verletzt worden. Der mut… https://t.co/BkPXP1gNKm vor 10 Minuten MitOffenenAugen RT @NDRnds: Drei Menschen sind in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von #Hannover durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter… vor 32 Minuten Christian Brey RT @NDRnds: Drei Menschen sind in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von #Hannover durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter… vor 2 Stunden NDR Niedersachsen Drei Menschen sind in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von #Hannover durch Schüsse verletzt worden. Der mutma… https://t.co/MYcRybV8ta vor 2 Stunden AugsburgerAllgemeine In #Hannover hat es am frühen Sonntagmorgen #Schüsse in der Innenstadt gegeben. Dabei wurden drei Menschen verletzt… https://t.co/SxWHMkAAr8 vor 3 Stunden