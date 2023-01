24.01.2023 ( vor 4 Stunden )



Eine junge Italienerin pendelt jeden Tag 800 Kilometer von Neapel nach Mailand zur Arbeit und zurück. Mit ihrem Gehalt kann sie sich keine Wohnung in Mailand leisten. In den sozialen Medien erfährt sie sowohl Sympathien als auch Hass.