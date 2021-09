In Idar-Oberstein soll ein 49-Jähriger einen Tankstellen-Kassierer erschossen haben, nachdem er ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Bürger der Stadt...

Ungeimpfter Bolsonaro isst Pizza auf dem Bürgersteig wegen Corona-Regeln Nur wer mindestens eine Corona-Impfung erhalten hat, darf zurzeit in New York in ein Restaurant. Da der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bisher ungeimpft...

Welt Online vor 2 Tagen - Top