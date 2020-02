Maria Heidi Böhler Von Türkis wird noch lange zu hören sein. Aber bestimmt nicht in der Regierungsspitze Heftige Kritik an neuer Gesu… https://t.co/l12fvsoT5M vor 2 Tagen Pleschberger RT @gwsommer: Heftige Kritik an neuer Gesundheitskasse: „Geld fehlt“ https://t.co/Jiqsk3XJkb vor 3 Tagen Haschu - möglicherweise Silberstein RT @gwsommer: Heftige Kritik an neuer Gesundheitskasse: „Geld fehlt“ https://t.co/Jiqsk3XJkb vor 3 Tagen gwsommer 🌹🇦🇹🇪🇺⚒ Heftige Kritik an neuer Gesundheitskasse: „Geld fehlt“ https://t.co/Jiqsk3XJkb vor 3 Tagen Franz Legner RT @Partei_JETZT: Die Kassenfusion als türkises Leuchtturmprojekt war ein undurchdachter Schnellschuss. Wirklichen Wert hat man nur auf die… vor 3 Tagen JETZT Die Kassenfusion als türkises Leuchtturmprojekt war ein undurchdachter Schnellschuss. Wirklichen Wert hat man nur a… https://t.co/NRG0jmePOo vor 3 Tagen