16.02.2020 ( vor 3 Tagen )



"Dennis" hat England so viele Hochwasserwarnungen an einem Tag wie noch nie zuvor beschert. In Wales herrscht Lebensgefahr, ein Mann starb. Hu bschrauber und Schlauchboote retten Menschen aus ihren gefluteten Häusern. Der Sturm "Dennis" hat mit etwa 600 Hochwasserwarnungen am Sonntag in England ein