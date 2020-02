17.02.2020 ( vor 11 Stunden )



Am Dienstag ist es ein Jahr her, seit die 15-jährige Rebecca aus Berlin verschwunden ist. Nun spricht erstmals der ermittelnde Staatsanwalt über den Fall.