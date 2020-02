17.02.2020 ( vor 2 Tagen )

1,7 Milliarden Bilanzverlust in den nächsten fünf Jahren sieht die Gebarungsvorschau der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vor. Wie es zu diesem Minus kommt, darüber ist bereits ein heftiger politischer Streit im Gange. Tatsächlich gibt es nur Spekulationen darüber, was genau für das prognostizierte Defizit verantwortlich sein soll. Gesundheitsökonomen verlangen mehr Transparenz und zweifeln die Berechnungen an – wie auch die versprochene „Patientenmilliarde“.