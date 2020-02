Trader Gery Hunderte Jobs in Deutschland: Airbus streicht mehr als 2000 Stellen https://t.co/DHeokHouvV vor 55 Minuten sarah sommer RT @panemetc62: Rezession - Es dreht sich schneller: Hunderte Jobs in #Deutschland: #Airbus streicht mehr als 2000 Stellen - https://t.co/… vor 1 Stunde PNR24 Hunderte Jobs in Deutschland: Airbus streicht mehr als 2000 Stellen https://t.co/Q0eP9vUr9d https://t.co/5q2o83FajN vor 1 Stunde Michael Thenissen Rezession - Es dreht sich schneller: Hunderte Jobs in #Deutschland: #Airbus streicht mehr als 2000 Stellen -… https://t.co/65t0x7Jxm6 vor 1 Stunde n-tv Telebörse Hunderte Jobs in Deutschland: Airbus streicht mehr als 2000 Stellen https://t.co/5JxuxGfYmq vor 2 Stunden