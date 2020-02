Hunderttausende eingekesselte Syrer in Idlib - Massaker droht in Syrien: Wird jetzt ausgerechnet Erdogan zum Helden? Die nordwestliche syrische Provinz Idlib könnte zum Schauplatz einer humanitären Katastrophe werden. Hunderttausende Flüchtlinge sitzen dort in der Falle,...

Focus Online vor 6 Tagen - Politik