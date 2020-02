21.02.2020 ( vor 6 Stunden )



In Südkorea steigt die Zahl der Coronavirus-Infizierten sprunghaft an. Besonders viele Neuerkrankte gibt es in der Stadt Daegu. Dort steckte ein Sektenmitglied bei Gottesdiensten etliche Gemeindemitglieder an. Südkoreas Präsident Moon spricht von einer "ernsthaften Situation". In Südkorea steigt die Zahl der Coronavirus-Infizierten sprunghaft an. Besonders viele Neuerkrankte gibt es in der Stadt Daegu. Dort steckte ein Sektenmitglied bei Gottesdiensten etliche Gemeindemitglieder an. Südkoreas Präsident Moon spricht von einer "ernsthaften Situation". 👓 Vollständige Meldung