Mit einiger Verspätung gibt es nun noch prominente Kritik an der von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) losgetretenen Justizdebatte. Bei einer Tagung europäischer Rechtsanwälte warnten Ex-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Ex-Bundespräsident Heinz Fischer am Freitag in Wien vor einem Schaden für die Justiz, während Rechtsanwälte-Präsident Rupert Wolff die Angriffe gar als „brandgefährlich“ kritisierte. 👓 Vollständige Meldung