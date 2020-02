Nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau setzt die hessische Stadt ein Zeichen: Tausende Menschen demonstrieren gegen Hetze und Menschenverachtung.

