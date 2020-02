24.02.2020 ( vor 1 Tag )



Ende April soll es Klarheit geben - dann will die CDU eine neue Führung haben und auch wissen, wer sie in den nächsten Bundestagswahlkampf führt. Die heiß gehandelten Bewerber Merz, Laschet und Spahn sollen sich in den nächsten Tagen erklären. 👓 Vollständige Meldung