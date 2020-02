Im österreichischen Dornbirn ist am Sonntag ein 11-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Es wurde tot in der Badewanne aufgefunden.

Erlitt wohl Stromschlag - Ermittler fanden Handy in der Wanne: Elfjährige stirbt in Österreich beim Baden In Österreich ist ein elfjähriges Mädchen vermutlich an einem Stromschlag in der Badewanne gestorben. Ein angestecktes Ladekabel war in der Nähe der Wanne,...

