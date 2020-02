Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer sein Auto absichtlich in die Menge...

Volkmarsen: Auto rast in Karnevalsumzug – viele Verletzte In Hessen ist ein Mann mit einem Auto in die Zuschauermenge beim Rosenmontagsumzug gefahren. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, die Polizei hat den Fahrer...

stern.de vor 3 Stunden - Politik