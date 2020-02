25.02.2020 ( vor 11 Stunden )

Rom/Berlin (dpa) - Nach dem Ausbruch einer Coronavirus -Epidemie in Italien will sich Deutschland mit anderen europäischen Staaten absprechen. Am Dienstagnachmittag wollte sich Gesundheitsminister Jens Spahn in Rom mit Amtskollegen aus Italien, Österreich, Slowenien, der Schweiz, Kroatien, Frankreich