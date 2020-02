26.02.2020 ( vor 8 Stunden )

In Wien ist eine Schule gesperrt worden, weil sich eine Lehrerin bei einem Aufenthalt in Norditalien möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert hat. Es handelt sich um das Gymnasium Albertgasse in der Josefstadt. Entgegen erster Meldungen wurde die Lehranstalt bisher nicht evakuiert. Die Wiener Polizei teilte jedoch mit, dass bis auf Weiteres niemand das Gymnasium verlassen darf.