swissbusiness Kanada will Personenschutz für Harry und Meghan nicht mehr zahlen – die neusten Entwicklungen und Hintergründe zum… https://t.co/GKI4ETdKmm vor 9 Stunden Presse- & Mediennews Kanada will Personenschutz für Harry und Meghan nicht mehr zahlen – die neusten Entwicklungen und Hintergründe zum… https://t.co/KvfixL8tRA vor 10 Stunden Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: Am 31. März enden die royalen Verpflichtungen von Harry und Meghan. Nach Protesten des Steuerzahlerbundes kündigte Kanada… vor 11 Stunden Christian Lehmann Kannste dir nicht ausdenken. https://t.co/b7Fg1jeZaZ vor 11 Stunden Thomas_sheng RT @Tagesspiegel: Am 31. März enden die royalen Verpflichtungen von Harry und Meghan. Nach Protesten des Steuerzahlerbundes kündigte Kanada… vor 12 Stunden Tagesspiegel Am 31. März enden die royalen Verpflichtungen von Harry und Meghan. Nach Protesten des Steuerzahlerbundes kündigte… https://t.co/wRHZltzOhl vor 12 Stunden