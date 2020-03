Kurz vor dem "Super Tuesday": Buttigieg zieht Präsidentschaftskandidatur zurück

02.03.2020 ( vor 6 Stunden )

Washington (dpa) - Kurz vor den Vorwahlen am " Super Tuesday " zieht der moderate Kandidat Pete Buttigieg seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten zurück. Er strebe die Kandidatur für die Wahl im November nicht mehr an, sagte der 38-Jährige in South Bend (Indiana), wo er zul