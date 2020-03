03.03.2020 ( vor 13 Stunden )



Weiter nach links oder gemäßigt? In 14 Bundesstaaten entscheiden heute die US-Demokraten, wer Präsident Trump aus dem Weißen Haus vertreiben soll. Doch den voraussichtlichen Duellanten Biden und Sanders könnte noch Milliardär Bloomberg in die Parade fahren. 👓 Vollständige Meldung