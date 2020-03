04.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Nach dem Verkauf der Einzelhandelskette Real an eine Investorengruppe ist die Schließung von sieben Filialen besiegelt. Weitere Märkte sollen folgen. Die Gewerkschaft Verdi sieht bis zu zehntausend Arbeitsplätze in Gefahr - und kritisiert den Verkaufsprozess scharf.