Katy Perry schürt mit "Never Worn White" Schwangerschaftsgerüchte Ist Katy Perry wirklich schwanger oder alles am Ende nur ein PR-Gag für ihre neue Single "Never Worn White"? Die Fans der Popsängerin sind sich einig.

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Vermischtes stern.de Auch berichtet bei • t-online.de