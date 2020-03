05.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Mit moderner Technik haben Rettungskräfte in Niedersachsen einen Jungen gefunden, der sich im Wald verlaufen hatte. Eine Wärmebildkamera konnte den 13-Jährigen im Harz aufspüren. Ein 13-Jähriger hat sich bei Anbruch der Dunkelheit in einem Wald im Oberharz verlaufen und ist mithilfe einer Mit moderner Technik haben Rettungskräfte in Niedersachsen einen Jungen gefunden, der sich im Wald verlaufen hatte. Eine Wärmebildkamera konnte den 13-Jährigen im Harz aufspüren. Ein 13-Jähriger hat sich bei Anbruch der Dunkelheit in einem Wald im Oberharz verlaufen und ist mithilfe einer Drohne ger 👓 Vollständige Meldung