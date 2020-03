Lehrerverband dagegen: Keine pauschalen Schulschließungen in Deutschland absehbar

05.03.2020 ( vor 1 Woche )

Berlin (dpa) - Flächendeckende Schulschließungen wie in Italien wegen der Corona- Pandemie sind in Deutschland nicht absehbar. So lehnte der Deutsche Lehrerverband generelle Schulschließungen am Donnerstag ab. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte bereits nach einem Krisentreffen der Fachm