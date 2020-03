Frank Wer den König beleidigt kriegt auf die........! So benehmen die sich immer und überall. https://t.co/jmibdLQS1q vor 44 Minuten Terek Media RT @SWRAktuell: Der Konflikt in der nordsyrischen Provinz #Idlib und die Rolle der Türkei sorgt für viel Unruhe - global, aber auch im türk… vor 5 Stunden ulli RT @SWRAktuell: Der Konflikt in der nordsyrischen Provinz #Idlib und die Rolle der Türkei sorgt für viel Unruhe - global, aber auch im türk… vor 5 Stunden Yavuz Yılmaz RT @SWRAktuell: Der Konflikt in der nordsyrischen Provinz #Idlib und die Rolle der Türkei sorgt für viel Unruhe - global, aber auch im türk… vor 6 Stunden Aksiyoner RT @SWRAktuell: Der Konflikt in der nordsyrischen Provinz #Idlib und die Rolle der Türkei sorgt für viel Unruhe - global, aber auch im türk… vor 7 Stunden lea RT @SWRAktuell: Der Konflikt in der nordsyrischen Provinz #Idlib und die Rolle der Türkei sorgt für viel Unruhe - global, aber auch im türk… vor 7 Stunden