06.03.2020 ( vor 7 Stunden )



ist am Ende? Joe Biden ist am Ende? Donald Trump wird ganz sicher wiedergewählt? Nach den " Super Tuesday "-Überraschungen können Sie solche Prognosen ignorieren. Guten Tag aus Washington! Der Wahlkampf ums Weiße Haus ist, grob gesagt, eine Sache von zwei Jahren, so lang sind die Zyklen in der US-Politik, doch man 👓 Vollständige Meldung