Idlib (dpa) - Nach einem Rückgang der Gewalt in dem umkämpften syrischen Rebellengebiet um die Stadt Idlib wächst vorsichtig die Hoffnung auf eine längere Feuerpause. In der Nacht auf Samstag begann der zweite Tag einer Waffenruhe , auf die sich die Schutzmächte Russland und Türkei geeinigt hatten.