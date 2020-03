"Das war erst der Anfang": Türkei kündigt weitere Flüchtlingstrecks an

07.03.2020 ( vor 5 Tagen )



Zwischen Ankara und Athen wird der Ton noch einmal schärfer. Der türkische Innenminister Soylu kündigt stark steigende Flüchtlingszahlen an. Was bislang geschehen ist, sei noch gar nichts. Derweil demonstrieren in Hamburg und Berlin Tausende dafür, die griechische Grenze für Migranten zu öffnen.