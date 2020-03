Corona-Quarantäne: Italien will Mailand und Venedig abriegeln Die Regierung in Rom greift in ihrem Kampf gegen das Coronavirus zu immer drastischeren Maßnahmen. Nun sollen weite Teile Norditaliens abgesperrt werden. Das...

Deutsche Welle vor 4 Stunden - Top stern.de Auch berichtet bei • t-online.de