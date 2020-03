10.03.2020 ( vor 5 Stunden )



In allen Bundesländern sind nun Menschen mit dem Coronvirus infiziert. Bei mehreren Personen in Sachsen-Anhalt wird der Erreger nachgewiesen. Wie sie sich angesteckt haben, ist unklar. Allerdings waren alle vor Kurzem in einem Risikogebiet. In allen Bundesländern sind nun Menschen mit dem Coronvirus infiziert. Bei mehreren Personen in Sachsen-Anhalt wird der Erreger nachgewiesen. Wie sie sich angesteckt haben, ist unklar. Allerdings waren alle vor Kurzem in einem Risikogebiet. 👓 Vollständige Meldung