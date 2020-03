11.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Das Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus, auch in Deutschland gibt es immer mehr infizierte. Kanzlerin Das Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus, auch in Deutschland gibt es immer mehr infizierte. Kanzlerin Merkel will am Mittwoch vor die Presse treten. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter deutlich an. Laut Robert Koch-Institut sind es nun mehr 👓 Vollständige Meldung