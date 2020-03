11.03.2020 ( vor 16 Stunden )



Ein Video, in dem Ein Video, in dem Xavier Naidoo offenbar fremdenfeindliche Phrasen drischt, sorgt für Wirbel. Inzwischen hat der Sänger dazu Stellung genommen. Doch damit ist die Sache noch nicht vom Tisch. Stattdessen taucht noch ein weiterer Clip auf, in dem Naidoo auch über die "Wir sind mehr"-Initiative herzieht. 👓 Vollständige Meldung