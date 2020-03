Erste Schulen schließen am Montag

Quelle: DPA - vor 2 Wochen



Erste Coronavirus-Infektion in Berlin 00:48 Berlin, 02.03.20: In Deutschland sind mittlerweile in 10 der 16 Bundesländer Fälle des neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Nun wurde der erste nachgewiesene Fall in Berlin bekannt. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci will am Montag über Details zu dem Fall informieren. Am späten Sonntagabend...