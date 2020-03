13.03.2020 ( vor 7 Stunden )



Jetzt also doch: Die Deutsche Fußball-Liga hat beschlossen, den bevorstehenden 26. Spieltag der Fußball- Jetzt also doch: Die Deutsche Fußball-Liga hat beschlossen, den bevorstehenden 26. Spieltag der Fußball- Bundesliga und der 2. Liga abzusagen. Am Vormittag hatte man noch verkündet, den Spielbetrieb erst ab kommendem Dienstag ruhen zu lassen. 👓 Vollständige Meldung