15.03.2020 ( vor 3 Stunden )



ist ein Höhepunkt im christlichen Kalender, dieses Jahr wird der Vatikan das Fest allerdings ohne Gäste begehen. Die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus ist zu hoch. Alle Infos im Newsblog. Auch in Spanien und Frankreich ist das öffentlicher Leben mittlerweile stark eingeschränkt, in Deutsch Ostern ist ein Höhepunkt im christlichen Kalender, dieses Jahr wird der Vatikan das Fest allerdings ohne Gäste begehen. Die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus ist zu hoch. Alle Infos im Newsblog. Auch in Spanien und Frankreich ist das öffentlicher Leben mittlerweile stark eingeschränkt, in Deutsch 👓 Vollständige Meldung