15.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Auch in Israel steht das Leben durch die Corona- Auch in Israel steht das Leben durch die Corona- Krise still. Benjamin Netanjahu gibt nicht nur Einschränkungen für das soziale Leben bekannt. Auch sein eigener Prozess wird verschoben. Der Beginn des Korruptionsprozesses gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ist wegen der Coronavirus-Krise 👓 Vollständige Meldung