15.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Ab Montag erlahmt das öffentliche Leben in Deutschland vollends. Bayern will dann als erstes Bundesland noch einen Schritt weiter gehen: Ministerpräsident Söder kündigt an, den Ab Montag erlahmt das öffentliche Leben in Deutschland vollends. Bayern will dann als erstes Bundesland noch einen Schritt weiter gehen: Ministerpräsident Söder kündigt an, den Katastrophenfall auszurufen. 👓 Vollständige Meldung