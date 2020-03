16.03.2020 ( vor 1 Woche )



Vor einigen Tagen wird bekannt, dass Hollywood-Schauspieler Tom Hanks und seine Ehefrau mit dem Coronavirus infiziert sind. Seither befinden sich die zwei in Australien in Quarantäne und schicken nun Grüße an Fans und Helfer. Vor einigen Tagen wird bekannt, dass Hollywood-Schauspieler Tom Hanks und seine Ehefrau mit dem Coronavirus infiziert sind. Seither befinden sich die zwei in Australien in Quarantäne und schicken nun Grüße an Fans und Helfer. 👓 Vollständige Meldung