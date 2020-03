Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Tag



Kehraus in Frankreich: Cafés, Bars und Restaurants geschlossen 01:03 Die französische Regierung beklagte einen Mangel an Disziplin. Man habe zuviele Menschen in Cafés und Restaurants gesehen. Seit Mitternacht sind alle Lokale dicht. View on euronews