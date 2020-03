17.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Nachdem die WHO von Nachdem die WHO von Ibuprofen bei einer Covid-19-Erkrankung abrät, steigt die Nachfrage nach Paracetamol stark an. Doch obwohl es allgemein gut verträglich ist, sollte man die Gefahren des rezeptfreien Medikaments nicht unterschätzen. 👓 Vollständige Meldung