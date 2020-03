Wahlergebnisse in Bayern - So haben die Bürger bei der Kommunalwahl 2020 gewählt Wahlergebnisse der Kommunalwahl in Bayern am 15. März 2020: Im Freistaat wurde heute gewählt, die Auszählung der Stimmzettel läuft. Trotz der Corona-Krise...

Focus Online vor 3 Tagen - Politik





Die Neuerfindung von Infineon Heute vor 20 Jahren ging Infineon an die Börse. Nach anfänglichem Hype brach der Kurs dramatisch ein und war zeitweise weniger als 1,00 Euro wert. Dann hat...

tagesschau.de vor 6 Tagen - Top