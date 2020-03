18.03.2020 ( vor 6 Tagen )



Noch am Montag erklärt der britische Premierminister Noch am Montag erklärt der britische Premierminister Boris Johnson , auf Schulschließungen verzichten zu wollen. Dafür erntet er Kritik von allen Seiten. Nun rudert er zurück und macht in ganz Großbritannien die Schulen doch dicht. 👓 Vollständige Meldung