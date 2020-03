19.03.2020 ( vor 5 Stunden )



mit seinen Skigebieten ist der größte Herd des neuen Coronavirus in Österreich. Etwa ein Drittel der bislang bestätigen Corona-Infektionsfälle traten in diesem Bundesland auf. Die Skigebiete in Tirol waren schon vor einigen Tagen geschlossen worden. Nun steht das gesamte Bundesland unter Quarantäne 👓 Vollständige Meldung