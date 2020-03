Drei Leichen in Holzgerlingen entdeckt – Polizei vermutet Tötungsdelikt Die Polizei hat in einem Wohnhaus bei Böblingen in Baden-Württemberg drei Leichen gefunden. Nun fahnden die Beamten nach einem 30-jährigen Mann. Die genaue...

Welt Online vor 1 Tag - Vermischtes





Leichenfund in Holzgerlingen – Polizei sucht Untermieter In einem Wohnhaus in Holzgerlingen finden Ermittler drei Tote. Offenbar hatte die Mutter eines der Opfer die Beamten verständigt. Nun gibt die Polizei bekannt,...

t-online.de vor 1 Tag - Deutschland