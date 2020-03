21.03.2020 ( vor 8 Stunden )



Ilka tanzt, als würde sie durch einen Kurpark spazieren, Ulrike appelliert an uns, das Leben zu tanzen und eine, die es nicht verdient hat, muss die Show verlassen. Ein bisschen "Zerstreuung" in Ilka tanzt, als würde sie durch einen Kurpark spazieren, Ulrike appelliert an uns, das Leben zu tanzen und eine, die es nicht verdient hat, muss die Show verlassen. Ein bisschen "Zerstreuung" in Zeiten von Corona. So war "Let's Dance". 👓 Vollständige Meldung